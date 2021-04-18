Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu bu kez rakip olacak

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından olan Aykut Kocaman, teknik direktör olarak 2. kez Başakşehir'le birlikte Sarı-Lacivertliler'e rakip olacak. Fenerbahçe'de teknik adam olarak da uzun yıllar görev yapan Kocaman'ın karşısında bu kez, 2010-11 ile 2012-13 (Yarım dönem hariç) arasında 2.5 sezon hocalığını yaptığı eski oyuncusu Emre Belözoğlu olacak.



Emre Belözoğluu'nun, Kanarya'nın başına geçmesi sonrasında, "Emre'nin, Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" diyen tecrübeli çalıştırıcının, eski öğrencisine karşı nasıl bir sonuç alacağı merakla bekleniyor.



Türkiye Kupası'ndan eledi



Bu sezon Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Başakşehir'le, Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Kocaman, ligde en son 17 Mart 2017'de Konya'nın başında 3-2'lik (d) bir galibiyet almıştı. Sonrasındaki 2 lig sınavında ise 1 beraberlik ve 1 yenilgisi olan deneyimli ismin Fener'e karşı toplamda 20 maçta 6 galibiyeti, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunuyor.



