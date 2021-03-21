Aykut Kocaman: 'Topu içeri sokmayı beceremedik'

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.



Kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını kaydeden deneyimli hoca, "1 puan çok hoşlanılacak bir puan değil kendi adımıza. İki takım da ihtiyacı doğrultusunda ve tarzlarına uygun oynuyor. Bulunduğumuz yerden bir sıçrama yapmak ve arkasını getirmek istiyoruz, gücümüz de var. Sıçrama yapmak için sahaya çıktık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Maça başarsak, kısmen istediğimiz dışına çıkan olaylar olsa da kazanmak için oyunun genel kontrolünü elimizde tutmaya başardık. Skora yakın oynadık ancak beceremedik bir şekilde topu içeri sokmayı. Oyun içindeki zaman zaman sapmalar dışında söylenecek olumsuz bir şey yok. Saha güzel bir saha ama güneşli bir hava ve kuru zemin oyunun akışını etkiliyor, topun akışı en önemli şeylerden biri. Kupa maçından da bir hayli yük taşıyoruz, bir yük vardı. Bu maçın başlarında belki davranış olarak çok bükmese de son 15-20 dakika gözüktü, oyundan düşmeye başladık. Her şeye rağmen bir şekilde kazanmamız gerekiyordu. Antalya maçına kadarki bir ara vardı, özlemle beklediğimiz bir araydı, 2-3 antrenman yapma şansımız olacaktı. Şimdi bir şeyleri düzeltebilmek, iyi şeyleri geliştirebilmek için fırsatımız olacak. 4-5 günlük Antalya kampımız olacak. Bu maçla birlikte 10 maçın 6 tanesi kendi bulunduğumuz gruptaki takımlarla. Skor olarak artık bir seviye yukarı çıkma yolunda Antalya kampının bize fırsat vereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



