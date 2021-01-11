Aykut Kocaman, Sporx'e konuştu!

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın gündemine gelmesinin ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman, Sporx'e konuştu!
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11 Ocak 2021 19:53
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'de Marius Sumudica'nın görevden ayrılmasının ardından Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Aykut Kocaman, Sporx'e özel bir açıklama yaparak geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı.

Aykut Kocaman "Sezon sonuna kadar çalışmayacağım. Birincisi sağlık anlamında salgının yarattığı bir takım şeyler olacak. İkincisi meslek sağlığı odaklı bakıldığı zaman da acayip bir şey olacaktı. Hayatta büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize getirecekleri ne olur bilemiyorum ama fikrimi değiştireceğimi de zannetmiyorum. Yüzde 99,9 bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyorum." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca "Takım ayrımı yapmıyorum ve yapmayacağım da. Gaziantep FK çok iyi bir noktada. İyi bir kadroları var. Dediğim gibi çok büyük konuşmamakla beraber bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber: Ali Budak



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