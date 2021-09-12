Aykut Kocaman: "Sözün bittiği yerdeyim"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe'ye kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman: 'Sözün bittiği yerdeyim'
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12 Eylül 2021 22:45
Lige 4'te 0 ile başlayan Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçı sonrası flaş röportajda açıklamalar bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın sözlerinden öne çıkanlar...

"Hakikaten insanın söyleyecek bir şeyi kalmıyor. Sözün bittiği yer. Bakmak lazım, ciddi bakacağız duruma."

"BERBAT BİR HAKEMLİK GÖSTERİSİ"

"Maçı bir yerden alıp diğer tarafa götürdü. Tugay Kaan Numanoğlu, berbat bir hakemlik gösterisi yaptı. Berbattı. Hakem maça iştirak etti. Maçın son 5 dakikasında sonra bize ucuz fauller vermeye başladı ki, ucuz ucuz. Kenardan güldük. Maçın gidişatına da başarıyla imza koydu bu arkadaş."

"HAYATIMIN İLGİNÇ DÖNEMLERİNDEN BİR TANESİ"

"Meslek hayatımdaki ilginç dönemlerden bir tanesi. Oyun adına birçok şey iyi gidiyor ama sonuç olarak yediğimize karşılık veremiyor, attığımızı koruyamıyoruz."


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