Aykut Kocaman: 'Şenol Güneş'in yanına gitmem'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in yanına gitmeyeceği ifade etti. Güneş'in yanına gelmemesi durumunda kendisinin yanına gitmeyeceğini ifade eden Kocaman, "Bunu yapacağımı sanmıyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbi maçta yanına gitmeyeceği yönünde duyum aldığını söyleyen bir gazetecinin sorusu üzerine Aykut Kocaman, şöyle cevap verdi: ''Bana çeşitli yakıştırmalar yapılıyor ama duygularını çok net gösteren bir insanım. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bit tepki koymuştum. Oraya misafir olarak gideceğiz.
Ev sahibinin tutumuna bağlı'' dedi Kocaman, "Şenol Güneş yanınıza gelmezse siz gider misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum'' diye konuştu.
Kaynak: DHA