Aykut Kocaman: "Şenol Güneş'in yanına gitmem"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in yanına gitmeyeceği ifade etti.

23 Şubat 2018 17:18
Aykut Kocaman: 'Şenol Güneş'in yanına gitmem'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş'in yanına gitmeyeceği ifade etti. Güneş'in yanına gelmemesi durumunda kendisinin yanına gitmeyeceğini ifade eden Kocaman, "Bunu yapacağımı sanmıyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbi maçta yanına gitmeyeceği yönünde duyum aldığını söyleyen bir gazetecinin sorusu üzerine Aykut Kocaman, şöyle cevap verdi: ''Bana çeşitli yakıştırmalar yapılıyor ama duygularını çok net gösteren bir insanım. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bit tepki koymuştum. Oraya misafir olarak gideceğiz. Ev sahibinin tutumuna bağlı'' dedi Kocaman, "Şenol Güneş yanınıza gelmezse siz gider misiniz?" şeklindeki soru üzerine, "Bunu yapabileceğimi düşünmüyorum'' diye konuştu.
Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz. Yine Vodafone Park'a gideceğiz. Hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.

Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bir tepki koymuştum. Şenol Güneş, benim yanıma gelmezse ben de gitmem

2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz


Kaynak: DHA

Diğer Haberler

Arturo Vidal Premier Lig yolunda! Bayern Münih

Arturo Vidal Premier Lig yolunda!
Şenol Güneş'in Larin planı: '1 numaram olacak' Beşiktaş

Şenol Güneş'in Larin planı: "1 numaram olacak"
Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te Futbol

Mehmet Demirkol, bu akşam saat 21:00'de Sporx'te
Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı Galatasaray

Galatasaray'ın Florya tesisleri resmen satıldı
Altay'a Süper Lig'den süper transfer Sivasspor

Altay'a Süper Lig'den süper transfer
Göztepe'de ikinci dalga geliyor Göztepe

Göztepe'de ikinci dalga geliyor
Vefa Küçük: 'Tarafsız ve adil bir seçim olacak' Fenerbahçe

Vefa Küçük: "Tarafsız ve adil bir seçim olacak"
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Dergisi'ne kongre ve 3 Temmuz yazısı
Japonya Dünya Kupası Kadrosu'nda bir de Galatasaraylı var Galatasaray

Japonya Dünya Kupası Kadrosu'nda bir de Galatasaraylı var
Daha fazla göster
1

Başakşehir, Jose Sosa transferine noktayı koyuyor
2

Galatasaray'ın Bennacer teklifi düşük bulundu!
3

Aziz Yıldırım: "Bayern Münih istedi, biz imzaladık"
4

Griezmann'ın boşluğunu Agüero dolduracak!
5

Beşiktaş, Tosic'in bonservis bedelini açıkladı
6

Diaz'dan G.Saray açıklaması; "İsterim"
7

Everton'dan Oğuzhan'a için Klaassen ve 12 milyon
8

Galatasaray'da 45 milyon Euro paniği!
9

Obradovic: "Benden memnun değiller"
10

"Yaya Toure, Premier Lig'de oynayacak"
yukarı ok