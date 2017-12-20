  •  
    6-2'den sonra Volkan; "Bu utancı temizleriz.."
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    Üç büyüklerin tarihi transfer kapışması
  •  
    Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı! İşte o şok rapor!..
  •  
    Beşiktaş sezon sonu SİL baştan! 10 BİLET hazır!

Aykut Kocaman savunma planını hazırladı

Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçı öncesinde cezalı isimlerin yerlerine kimlerin oynayacağını belirledi.

Kaynak: Takvim
Aykut Kocaman savunma planını hazırladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2017 04:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, belirsizliğe son noktayı koydu.

Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazanılan Kardemir Karabük maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Şener, Skrtel ve Neustadter'in yerlerine kimlerin oynayacağı hemen hemen kesinlik kazandı.

Şener'in yerine Isla forma giyecek. Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in yerlerinde ise Neto ile Mehmet Topal görev yapacak. Mehmet Topal'ın orta sahada boşalan yerine ise Ozan Tufan geçecek.

Maça Valbuena mı yoksa Aatıf'la mı başlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Combi 1.9 Tdi
49.500 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Passat
2011 MODEL PASSAT F1 DSG ŞANZUMAN OTOMAT
72.900 TL
Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy - Kombi 1.9 Tdi
47.500 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için