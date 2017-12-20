Aykut Kocaman savunma planını hazırladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, belirsizliğe son noktayı koydu.Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazanılan Kardemir Karabük maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Şener, Skrtel ve Neustadter'in yerlerine kimlerin oynayacağı hemen hemen kesinlik kazandı.Şener'in yerine Isla forma giyecek. Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in yerlerinde ise Neto ile Mehmet Topal görev yapacak. Mehmet Topal'ın orta sahada boşalan yerine ise Ozan Tufan geçecek.Maça Valbuena mı yoksa Aatıf'la mı başlanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.