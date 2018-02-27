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Aykut Kocaman: "Şampiyonluk uzak değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman oyuncularına, "Beşiktaş'a karşı kötü günümüzdeydik ve sonucunda da kaybettik. Sadece G.Saray maçımız kaldı. 11 maçın 6'sı da içerde. Şampiyonluk uzak değil"dedi

Kaynak: Takvim
Aykut Kocaman: 'Şampiyonluk uzak değil'
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27 Şubat 2018 04:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş yenilgisi sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'a kaybederek önemli bir fırsatı kaçırdık. Kazansaydık şampiyonluk yolunda dev bir adım atacaktık ama olmadı. Yine de şampiyonluk için büyük şansımız var" dedi.

DERBİDE SINIFTA KALDIK

Kocaman, "Beşiktaş'a karşı sınıfta kaldık ama bardağın dolu tarafından bakarsak Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını atlattık. Önümüzde sadece G.Saray maçı var" ifadelerini kullandı.

ARTIK HATA YAPMAMALIYIZ

F.Bahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı olduğunu dile getiren Kocaman, "Kalan 11 maçın 6'sı evimizde. Galatasaray'ı da Kadıköy'de ağırlayacağız. Hata yapmazsak mutlu son yakın" dedi.

BAŞINIZI YUKARI KALDIRIN

Mental açıdan oyuncularını toparlayan Aykut Kocaman, "Moral bozmamızın bir anlamı yok. Şimdi başımızı yukarı kaldıracağız. Biz F.Bahçe'yiz. Güçlüklerin üstesinden geliriz" diye konuştu.





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