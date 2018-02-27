Aykut Kocaman: 'Şampiyonluk uzak değil'

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Teknik Direktörü, Beşiktaş yenilgisi sonrasında çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'a kaybederek önemli bir fırsatı kaçırdık. Kazansaydık şampiyonluk yolunda dev bir adım atacaktık ama olmadı. Yine de şampiyonluk için büyük şansımız var" dedi.Kocaman, "Beşiktaş'a karşı sınıfta kaldık ama bardağın dolu tarafından bakarsak Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını atlattık. Önümüzde sadece G.Saray maçı var" ifadelerini kullandı.F.Bahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı olduğunu dile getiren Kocaman, "Kalan 11 maçın 6'sı evimizde. Galatasaray'ı da Kadıköy'de ağırlayacağız. Hata yapmazsak mutlu son yakın" dedi.Mental açıdan oyuncularını toparlayan Aykut Kocaman, "Moral bozmamızın bir anlamı yok. Şimdi başımızı yukarı kaldıracağız. Biz F.Bahçe'yiz. Güçlüklerin üstesinden geliriz" diye konuştu.