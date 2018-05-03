Aykut Kocaman: 'Sahaya çıkıp kutlayacağız'

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş maçına her yönüyle hazır...Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası, TFF'nin aldığıkararının ardından Beşiktaş yönetiminin yaptığı,açıklamasının hayata geçmeyeceği görüşünü savunmaya devam ediyor. Kocaman bunun için de maç oynanacakmış gibi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oyuncularını motive ederken kurmaylarıyla da teknik analizlerin yanı sıra bir durum değerlendirmesi de yaptı.Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası maçla ilgili olarak yardımcılarıyla yaptığı konuşmada,ifadesini kullandı.TFF'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde verdiği karar sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti. Sarı-Lacivertliler sosyal medya aracılığıyla organize oldular ve bugün 20.30'da Ülker Stadı'nın etrafında toplanacaklar. Taraftarlar buradan takıma destek verecekler.