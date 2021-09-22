Aykut Kocaman: 'Saatimi kurarken gol yedik'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantep'in kendileri için sert bir takım olduğunu söyledi.



İyi organize olan bir takımla karşılaştıklarını ifade eden Kocaman, şöyle devam etti:



"Kötü bir başlangıcın ardından Fenerbahçe galibiyetiyle moral anlamında toparlanmıştık. Bu maçı mutlaka puanla bitirme amacındaydık. Tabii bu duygularla başlanan maçta, göreve başladığımdan beri 'başıma gelmeyen kalmadı' demeyeceğim ama gariplikler adına konuşuyorum. Bugün de bunlardan bir tanesini yaşadık, maçın 9. saniyesinde. Gaziantepli oyuncunun topa vurduğunu görmedim saatimi kurarken, topu filelerde gördüm. 9. saniye Türkiye rekoruymuş. Türkiye Süper Lig'in en erken golüyle tanışmış olduk."



Kocaman, Muhammet Demir'in çok değerli bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Hayatın gerçeği bu. Muhammet için de doğru topraklar buralar gibi gözüküyor. Sezon başından beri çok istedim ama bir yerden sonra sıkıntı olduğunu görünce ayrılması konusunda kendisiyle konuştum, yolu açık olsun." diye konuştu.



Son vuruşlarda sorunlar yaşadıklarını da aktaran Kocaman, şunları kaydetti:



"Zaman zaman da Fenerbahçe'de olduğumda eleştiri alıyordum. Neden eleştiri aldığımı anlamadım. İnsanların sorunları ve sıkıntıları üzerine almaları kadar doğal ve erdemli bir şey yoktur. Her bulunduğum yerde çözülemediğini gördüğüm ve benden kaynakladığını anladığım durumları hissettiğimde yönetimlerle bunu konuştum. Bundan sonraki süreçte de böyle, şu anda da böyle bir durum olduğunda aynı şeyi aynı şekilde yönetimle de konuşurum. İki tarafın anlaşması en önemli şeylerden bir tanesi."



