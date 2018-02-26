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''Aykut Kocaman, Quaresma'yı oynatmaz''

BeIN Sports yorumcusu Erman Özgür, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
''Aykut Kocaman, Quaresma'yı oynatmaz''
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26 Şubat 2018 00:04
BeIN Sports kanalının yorumcularından Erman Özgür, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Aykut Kocaman'ın Ricardo Quaresma gibi oyuncuları oynatmayacağını belirten Özgür, ''44 puanlı Fenerbahçe'nin teknik direktörünü eleştirmeyi çok doğru bulmuyorum ama Aykut Kocaman, Ricardo Quaresma'yı oynatmaz. Aatif oynuyor, Valbuena oynamıyor. Fark yaratacak, top tutacak, seni ileriye götürecek oyuncuları oynatmıyor. Quaresma lüks bir oyuncu. Böyle diri tutunca da sana derbi kazandırır. Herkesin bir futbol anlayışı var. Fenerbahçe'nin anlayışı şampiyonluk için bana pek uymuyor.'' dedi.

''KAYBETSE LİGDEN KOPARDI''

Beşiktaş'ın kritik bir galibiyet aldığını söyleyen Erman Özgür, ''Beşiktaş'ın berbat bir fikstürü var. Kaybetseydi, ligden kopardı. Önünde çok takım olacaktı. Perşembe günü kupada Fenerbahçe ile oynayacağı maçta rotasyon yapacaktır.'' şeklinde konuştu.

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