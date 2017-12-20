Fenerbahçe, üst üste kazandığı 5 maçla zirve yarışındaki iddiasını büyütürken, 8. haftada 8 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ı averajla da olsa geçmesi büyük yankı yaptı.Sarı lacivertli takımın bu performansı kadar öne çıkan başka bir konu ise, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yaptığı tespitin isabetli çıkmasıydı.Ligi açık ara önde götüren Galatasaray için, "Bu puan farkı suni" diyen Aykut Kocaman, bugün haklı çıkarken, sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyada hocalarından övgüyle söz ediyorlar. Aslında bu tespit ve haklı çıkış, Aykut Kocaman için bir ilk değil. Tecrübeli teknik adam, geçmişte de çok konuşulan bir çok ifadenin altına imza koymuştu. İşte onlardan bazıları...Fenerbahçe, Trabzonspor ile yarışırken, Kocaman, rakiplerinin haksız penaltılar kazandığını ima edip, "Trabzonspor'un penaltıları irdelenmeli" demişti. O sözleri Hürriyet'te yayımlanmış, tartışması sezon boyu sürmüştü. Dönemin Trabzonspor hocası Şenol Güneş, "Fenerbahçe taraftarı ve başkanı saygılı ama antrenörleri zıt bir anlayışta" diye konuşmuştu.Türkiye'yi sarsan 3 Temmuz şike sürecinde Fenerbahçe'yi ayakta tutanlardan biri de Kocaman'dı. Kimsenin Fenerbahçe'yi şikeci gösteremeyeceğini belirten Kocaman, "1959'dan beri lig incelenmeli" diyerek tartışmaları başlatmıştı. 3 Temmuz süreci ilk kez o günün ardından tartışılmaya başlanmış, ardından taraftarlar, yüzbinlerce kişilik yürüyüşler yapmıştı.Şike süreci tüm sıcaklığıyla yaşanırken, Aykut Kocaman iki önemli ifade daha kullandı. "Kanırta kanırta şampiyon olduk" sözleriyle tüm maçları sahada mücadele ederek tertemiz kazandıklarını anlatan Kocaman, "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır" diyerek de birkaç yıl sonra mahkemeden gelecek beraat kararlarının adeta işaretini vermişti.Bugün her kulüpte, TV'lerdeki futbol programlarında konuşulan koşu mesafesi konusunu kamuoyunun gündemine oturtan kişi Aykut Kocaman olmuştu. O, "Koşu mesafesi", "Faydalı koşu" ifadelerini kullandığında, çoğu kişi futbolda koşmaktan çok yeteneğin maç kazandırdığını ifade ediyordu. Aradan geçen yılların ardından tüm kulüpler koşu mesafelerini esas alıyor.Kocaman, Galatasaray, 8. haftada 8 puan ilerideyken, "Suni bir puan farkı var şu an... Galatasaray'ın kapasitesini bundan sonraki haftalarda göreceğiz" dedi. Aradan geçen haftalarda Fenerbahçe puan farkını kapadı ve rakibini geçti. Kocaman'ın son tespitlerinden biri de, şampiyonluğun geçmiş sezonlara göre daha az bir puanla kazanılacağı oldu.