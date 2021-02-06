Aykut Kocaman: 'Nefes aldıracak 3 puan hasretimiz uzadı'

Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, gol pozisyonlarına girdiklerini ancak mağlubiyete engel olamadıklarını söyledi.



Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli olan puanları bu hafta da kaybettiklerini belirterek, "Bulunduğumuz konum, rakibimizin son haftalardaki başarısı, kolay gol yeme durumumuz, ciddi sakatlık durumu... Bunların hepsi yan yana gelince, bize göre daha uyumlu gözüken, oyuncu seçimi yapma açısından bize göre daha avantajlı bir rakiple oynayacaktık." ifadelerini kullandı.



Aykut Kocaman maçla ilgili olarak şunları söyledi:



"Maçın başları, onların moral gücü biraz da bizim kan kaybetme halimizi düşününce bizim için zor olacağı aşikardı. 10-15 dakika böyle geçti, sonrasında oyunda dengeyi kurup ataklar yapmaya başladık. Hem penaltı var, penaltıya yakın dakikalarda bir tane kafa vuruşu, Gulbrandsen'in bir vuruşunu da kaleci kurtardı. Karagümrük'ün net bir pozisyonu vardı. İkinci yarı biraz dinlendikten sonra Karagümrük'ün aynı şeyi yapacağını tahmin ediyorduk. İkinci yarının 10-15 dakikasını doğru geçirmek bizim için önemliydi. İkinci yarının başlarında yenen golden sonra rakibimiz ve bizim adımıza ritim değişti. Daha çok rakip kaleye gitmeye başladık, milimetrik bir ofsayt bunun yanı sıra olan bir gol ve pozisyona girdik ama atmayı başaramadık. Son 10 dakikada daha şuursuz bir oyuna döndü. Bize nefes aldıracak bir galibiyetin hasreti biraz daha uzadı."



Aykut Kocaman, takımdaki sakat oyuncuların durumunun sorulması üzerine ise, "Bugünkü maçta da Mahmut çıktıktan sonra saha yerleşimindeki sıkıntılarımız arttı. Hem Mahmut hem de Ömer Ali'nin durumlarını bilmiyoruz sakatlara eklenme ihtimalleri olabilir. Dönecekler açısından şu anda bir tek Berkay'ın belki dönme ihtimali var. O da ne kadar hazır olur bilmiyorum. 19'una kadarki süreci bu şekilde geçirmek zorundayız gibi gözüküyor. 19'undaki Trabzonspor maçından sonra 7-8 günlük bir ara ara olacak. O ana kadar alabileceğimiz kadar puan toplamak en büyük isteğimiz." şeklinde görüş belirtti.



Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele hakkında ise, "Son yıllarda Başakşehir, Avrupa kupalarında başarılı olan bir takım. Şu an ligdeki görüntü itibarıyla Avrupa kupaları için en kestirme yol kupa gözüküyor. Ancak güçlü bir yol olduğu da gerçek. Bu yoldan bir tanesi de Fenerbahçe'den geçiyor. Kısa yol, güçlü zorluklarla dolu ama deneyeceğiz tabii ki. Kupa önemli. Şu anki durum itibarıyla belki biraz daha önemli diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu



