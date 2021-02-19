Aykut Kocaman: 'Kaybetmek alışkanlık oldu'

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Kaybetmenin bir alışkanlık olduğunu kaydeden deneyimli hoca, "Kazanmak gerçekten bir alışkanlık, Trabzonspor bunu bir kez daha gösterdi. Kaybetmek de ne yazık ki bir alışkanlık haline gelebiliyor. Rakibin kalesinde genç bir kalecinin olduğu maçta kaleyi sadece 1 şutun bulması, bugün her şeyi anlatıyor. Kaybetmek de ne yazık ki arka arkaya olunca bir alışkanlık oluyor. Çok genç ve tecrübesiz bir kaleci vardı rakipte ve kaleyi sadece 1 şutun bulması her şeyi anlatıyor. Golün gelişimi açısından, o dakika için amatörce arka arkaya hamleler oldu, çok ekstra bir gol oldu. Maçı kontrolümüze alıp, kazanmaya gideceğimiz anlarda maçı elimizden kaçırdık." dedi.



Küme düşme hattında oldukları hatırlatılan Kocaman, "Acabalar oluşunca durum tehlikeli demektir, bu acabaları kafadan çıkarmak zorundayız. Kulüp kalitesi olarak baktığımızda, kolay geçer gibi gözüküyor. Ama 'Ne oluyor, olabilir mi'deniyor, olmamış bir şey değil. Şampiyonluklar sonrasında sıkıntı yaşayan takımlar olmuş, bu Başakşehir için de geçerli ancak birkaç hafta içinde problemlerin geçeceğini düşünüyorum. İnsanın yapabilme kapasitesini arttıran şeyi yitirdiğimiz gerçek, bunu değiştirebilecek bir enerji ile çıktık ama çok kaliteli olmasına rağmen golde topu o kadar taşıtmak ciddi anlamda bir amatörlüktü." ifadelerini kullandı.



Hakemlere de eleştiride bulunan antrenör, "Deniz'e yapılan darbenin görülmemesi garip. Faul dahi verilmedi. Rakip stoper 2 defa aynı davranışı gösterdi, diziyle beraber. 4 tane hakem varken bunların görülmesi gerekiyor. 49. dakikada Enzo'nun pozisyonunun da izlenmesi gerekiyordu, topa doğru hamle yaparken arkadan ciddi itme var, geçiştirildi gibi geliyor." diye konuştu.



