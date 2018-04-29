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Aykut Kocaman: "Kafa yarılması Skrtel'in gibi olur"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Skrtel'in kafasına 5 dikiş atılması üzerinden Şenol Güneş'e gönderme yaptı.

Kaynak: DHA
Aykut Kocaman: 'Kafa yarılması Skrtel'in gibi olur'
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29 Nisan 2018 11:07
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Skrtel'in kafasına 5 dikiş atılması üzerinden Şenol Güneş'e gönderme yaptı.

''KAFA YARILDIĞI ZAMAN, YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA, BÖYLE OLUR''

Kasımpaşa maçının ilk yarısında girdiği bir hava topu mücadelesinde aldığı darbe ile kafasında açılma meydana gelen ve 5 dikiş statta 5 dikiş de hastanede atılan Skrtel ile ilgili konuşan Kocaman, ''Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur. Kimsenin kafası yarılmasın. Olay kan değil. Kanla beslenen bir adam değilim. Tam tersi kimseye bir şey olmasın ama kafada yarılma olursa böyle olur'' şeklinde konuştu.

''BU İŞİN İÇİNDE GRAM DAHİLİM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''

Kocaman, yaşanan olaylarda gram dahili olmadığını düşündüğünü belirterek, ''1995-1996'da maç sonu yaptığım açıklama, Fenerbahçe'den ayrılma sebeplerimden birisi olarak söyleniyor. Son maçta Şenol hocanın yanına direkt gittim. Biri düşse direkt giderim. Hocayı da hemen yerde kaldırdık. Artık sakinleşelim ve oyuna dönelim" dedi.

Aykut Kocaman, geçen hafta yaptığı "Birkaç zaman içinde futboldan ayrılacağım" açıklamasının ise şimdi için değil daha sonrasını kastederek söylediğini ifade etti.


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