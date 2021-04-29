Aykut Kocaman: 'Kabus senaryosuydu'

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Erzurumspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçın başında tam anlamıyla kabus senaryosunun gerçek olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, "Maç öncesi konuşmamızda zorluk derecesinden bahsetmiştim. Olağan dışı bir maçtı. Rakibin son haftalardaki formu, iklim... Oyunla ilgili nerelerde ne yapıp edeceğimizi planlarken maçın başında tam bir kabus senaryosu yaşadık; önce frikik golü yedik, sonra 10 kişi kaldık. Erzurumspor gibi iştahlı bir takım karşısında 75 dakika 10 kişi oynayarak arkadaşlarının eksikliğini giden takımı tebrik ediyorum" dedi.Erzurumspor'un maçta net pozisyonlarının olduğunun altını çizen Aykut Kocaman, "Bizim adımıza son haftalarda saha içerisinde olumluya giden bir hava var, bugün bu durum tam anlamıyla kendisini gösterdi. 10 kişi olmamıza rağmen vazgeçmedik ve mücadelemizin karşılığını aldık. Erzurumspor'un net pozisyonları vardı ve bu pozisyonların sonuçlandırılamaması bizim adımıza şans oldu" şeklinde konuştu."Takımda tahribat büyük" diyen Aykut Kocaman, "Bizim 4 maçımız var, aynı grubun içerisindeki takımlarla oynayacağız ve hemen bu grubun içerisinden ayrılmak istiyoruz. Takımda tahribat büyük.. Sakatlıklarla ilgili bir durum değerlendirmesi yapacağız ve bundan sonra da en maksimum şekilde takımı dinlendireceğiz ve Ankaragücü maçına öyle çıkacağız" ifadelerini kullandı