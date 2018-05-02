"SON DÜDÜK ÇALANA KADAR DEVAM"



"İYİ Kİ GALATASARAY KAZANDI"

EN İYİ İKİNCİ SEZONU

İLGİLİ VİDEO

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupa derbisi oynanacakmış gibi motive etmeye çalıştığı öğrencilerine bir yandan da ligdeki Bursa maçının önemini anlatıyor; "Şampiyonluk şansımız hala yüksek" vurgusu yapıyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, iki kulvarda da iddialarını güçlü şekilde devam ettirdiklerini savunurken, takımın motivasyonu en yüksek seviyede tutmak için büyük çaba sarf ediyor.Beşiktaş Kulübü, kupa derbisine çıkmayacağını açıkladı. Ancak tecrübeli hoca, futbolcularını bu maç oynanacakmış gibi hazır tutuyor. Kocaman, takımını bir yandan da ligde oynanacak Bursaspor maçına motive ediyor.Telafisi olmayan kritik maçlar oynayacaklarının altını çizen Kocaman, "Hazırlıklarımızı son ana kadar büyük bir ciddiyetle sürdüreceğiz, hangi maça çıkarsak çıkalım kazanmak için oynayacağız" diyerek, öğrencilerinden konsantrasyon kaybı yaşamamalarını istedi.Şampiyonluk şanslarının hala yüksek olduğunu ifade eden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Son düdük çalana kadar mücadeleye devam" vurgusu yaptı.Aykut Kocaman, G.Saray-Beşiktaş derbisini sarı-kırmızılıların kazanmasından memnun. Fenerbahçe'nin hocasının, "Kalan üç haftada fikstürü en zor takım G.Saray. İki maçları deplasmanda (Akhisar ve son hafta Göztepe) ve mutlaka takılacaklar. Beşiktaş yenseydi zirveyi ele geçirecekti; kalan üç maçı da kazanma şansları yüksekti. Derbi berabere bitse Beşiktaş'la puan puana olacaktık ama ikili averajda üstümüzde yer alacaklardı. Bizim tek şansımız G.Saray'ın yenmesiydi" dediği belirtildi.Aykut Kocaman, 4. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Kocaman'ın şampiyonluk yaşadığı 2010-11'den sonra en golcü sezonu bu sezon oldu. O sezon 31. haftada 73 golü olan Kanarya, şu an 66 golde.Kocaman, sarı-lacivertli ekibin başında 31. haftalar itibarıyla puan olarak da en iyi ikinci sezonunu geçiriyor. 2010-11'de 73, şu an ise 63 puan...