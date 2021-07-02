Aykut Kocaman'ın istediği Altınordulu

Altyapısından yetiştirdiği futbolcularla, Türk futboluna önemli yıldızlar kazandıran Altınordu'nun üç yıldır formasını giyen kaleci Erhan Erentürk, Süper Lig kulüplerinin kıskacında...



İzmir ekibinde, Erce Kardeşler'in Trabzonspor'a gitmesinin ardından son iki sezondur takımın bankosu olan 26 yaşındaki file bekçisini, Trabzonspor, Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karamgümrük ile Alanyaspor'un transfer listesinde yer alıyor.



Deneyimli kaleci için Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un kırmızı-lacivertli kulüple temasa geçtiğini ancak sonuç alınamadığı öğrenildi. Altınordu'nun Erhan Erentürk için 300 bin Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.



KOCAMAN ISRARLA İSTİYOR



Altınordu'ya şu ana kadar en ciddi teklifi Başakşehir'in yaptığı öğrenildi. İstanbul temsilcisinin teknik patronu Aykut Kocaman'ın kaleci Erhan Erentürk'ün alınması için yönetim rapor verdiği öğrenildi. Trabzonspor'un mille file bekçisi Uğurcan Çakır'ı satması durumunda Erhan Erentürk'ü alabileceği vurgulandı. Karadeniz temsilcisi daha önce Altınordu'dan kaleci Erce Kardeşler ve Muhammet Taha Tepe'yi transfer ederek renklerine katmıştı.



