Aykut Kocaman için sürpriz iddia: Sivasspor

Uzun süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'ın, Sivasspor'un gündemine geldiği yazıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman için sürpriz iddia: Sivasspor
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14 Nisan 2023 12:58
Geçtiğimiz dönemde önümüzdeki sezon yeniden takım çalıştırmak istediğini açıklayan Aykut Kocaman için kritik süreç netleşmeye başladı. Başarılı hoca, gelecek yaz şekillenecek Süper Lig planlarında başrolde yer alan isimlerden olacak.

SİVASSPOR İÇİN GÜÇLÜ ADAY

Sivasspor için en güçlü adaylardan biri olan Aykut Kocaman'a, Süper Lig'den birkaç takımın daha teklif yapacağı düşünülüyor. 58 yaşındaki teknik adam ise uzun vadeli bir proje bekliyor.

Nihayetinde ise tüm teklifleri detaylıca inceleyecek olan Kocaman, yeni sezonda Süper Lig'deki teknik adamlardan biri olacak.

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