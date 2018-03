"KAYBETTİĞİMİZ AVANTAJLARDAN OLDU"

"AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"

"BU DA BİZİM İÇ DÜNYAMIZLA İLGİLİ"

"GÖRECEKSİNİZ, HER MAÇI KAZANACAĞIZ"

"İLK YARI BELKİ BİR TIK DÜŞÜK GEÇTİ"

Son döneminde yaklaşık 3 yıl Atiker Konyaspor'u çalıştıran Kocaman, üstü kapalı olarak yeşil- beyazlı futbolculara öğrettiği taktiği, oyuncuların bu maçta kendilerine karşı kullandığını söyledi. Kocaman, ''Oyunun başlarında en büyük sıkıntımız rakip kaleci ve stoperlere doğru baskıyı götüremeyince, Konyaspor, 3 yıla yakın zamandır oynadığı, çok alışık olduğu oyunu bize karşı oynamaya başladı. Yer belirlediler, alan belirlediler, sağlıklı top oynamaya başladılar. 25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde yaratamamızla geçti. Oyunun kontrolü daha çok ortadaydı. İlk yarının ikinci bölümü baskımızı hissettirmeye başladık. Ancak ana problem şu oldu; Aatif'in yanında Valbuena, daha fazla topla beraber dışarılara geldi ve topu üçüncü bölgeye getirmeye başladık. Ancak ceza sahası içinde sorunluyduk. İlk yarı belki bir tık düşük geçti" dedi.





"İSTEDİĞİMİZİ ELDE EDEMEDİK"

Konyaspor'un ikinci yarıya daha saldırgan başladığını hatırlatan Kocaman, "Sonra tam 'Oyunu dengeledik ve istediğimiz kıvama getirdik' derken basit hatadan doğan gol geldi. Bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geriye attı. 70'inci dakikadan sonra tamamen ablukaya aldık ve net pozisyonlar yakaladık. Ama istediğimizi elde edemedik" diye konuştu.





SOLDADO VE FERNANDAO NEDEN BAŞLAMADI?

Bir gazetecinin 'Soldado ve Fernandao maç başında neden oyunda olmadı?' sorusu üzerine Kocaman, şunları söyledi:

''Belirgin bir neden yok. Bu tamamen kendi iç dünyamızda oyun kurmamızla ilgili bir olay. Sonuçta bir tercihti. Maçı 30 dakika, 60 dakika ve 90 dakikalık bölümlere ayırdığımızda, belki son 30 dakika diye kurgulamıştım ben kafamda. Tabii bu benim kurgulamamla olmuyor. Rakibin de önlemleri ve yapmak istedikleri var. Ama gerçek şu ki, bu gol bizi geriye itti.''





KOCAMAN'DAN TERİM İÇİN; "YANIT YOK"

"Fatih Terim rakipler için iyi mi oldu, kötü mü oldu?" sorusuna ise Kocaman, ''Hiçbir yanıtım yok" dedi. Takımın son derece doğru yolda ilerlediğini ifade eden Kocaman, ''Sezonun ikinci yarısı, bu düzenli oyunla, ısrarlı oyunla, hemen hemen bütün maçları alacağız.''



TRANSFER SORUSUNA YANIT

"Devre arasında oyuncu takviyesi olacak mı?" şeklindeki soruya Kocaman, ''Tabii ki belirlediğimiz birtakım eksikler var. Takviye çok kolay bir şey değil. Tabii ki isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak ve mali akışı da doğru anlamda yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

