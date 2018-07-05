Aykut Kocaman gitti, Isla karar değiştirdi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısından itibaren Aykut Kocaman tarafından kendisine forma verilmeyen Mauricio Isla, bu sezon formayı Şener'e kaptırmamak ve Cocu'nun gözüne girmek için çalışıyor.





Yakın çevresine konuşan Isla'nın, "Ben bu rekabetin içinde varım. Fenerbahçe kaliteli futbolculardan oluşan bir topluluk.'' dediği belirtildi.



Gelecek sezona dair görüşlerini bildiren Şilili savunmacının, ''Hem ligde hem de Avrupa'da başarı kovalayan bu ekipte forma giymek için çaba harcayacağım" dediği öğrenildi.



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Sezonun ikinci bölümünde formayı Şener'e kaptıran ve İtalya'ya dönmeyi düşünen Isla, Cocu'nun gelişiyle birlikte karar değiştirdi. Antrenmanlarda bir hayli hırslı olan başarılı sağ bek, hocasının gözüne girmeye çalışıyor.Yakın çevresine konuşan Isla'nın,dediği belirtildi.Gelecek sezona dair görüşlerini bildiren Şilili savunmacının,dediği öğrenildi.

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