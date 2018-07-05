Aykut Kocaman gitti, Isla karar değiştirdi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısından itibaren Aykut Kocaman tarafından kendisine forma verilmeyen Mauricio Isla, bu sezon formayı Şener'e kaptırmamak ve Cocu'nun gözüne girmek için çalışıyor.

04 Temmuz 2018 10:11
Aykut Kocaman gitti, Isla karar değiştirdi
Sezonun ikinci bölümünde formayı Şener'e kaptıran ve İtalya'ya dönmeyi düşünen Isla, Cocu'nun gelişiyle birlikte karar değiştirdi. Antrenmanlarda bir hayli hırslı olan başarılı sağ bek, hocasının gözüne girmeye çalışıyor.

Yakın çevresine konuşan Isla'nın, "Ben bu rekabetin içinde varım. Fenerbahçe kaliteli futbolculardan oluşan bir topluluk.'' dediği belirtildi. 

Gelecek sezona dair görüşlerini bildiren Şilili savunmacının, ''Hem ligde hem de Avrupa'da başarı kovalayan bu ekipte forma giymek için çaba harcayacağım" dediği öğrenildi.


Diğer Haberler

Fernando Muslera için transfer açıklaması! Galatasaray

Fernando Muslera için transfer açıklaması!
Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması Türkiye Transferler

Tarık Çamdal ve Eray İşcan açıklaması
Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love... Türkiye Transferler

Bursaspor'da Valter Birsa sesleri! Vagner Love...
Hasan Kemal Yardımcı: 'Neden bir Akhisar olamıyoruz?' Rizespor

Hasan Kemal Yardımcı: "Neden bir Akhisar olamıyoruz?"
Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi Real Madrid

Florentino Perez, Cristiano Ronaldo için fiyat belirledi
Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı! Roma

Justin Kluivert, Abdelhak Nouri'yi unutmadı!
Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj Sosyal Medya Dedikoduları

Ahmet Çakar'ın efsane hali ve sahada güldüren röportaj
Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu Türkiye Transferler

Giresunsporlu Dodo, Katar yolcusu
Luis Nani, eski takımına geri dönüyor! Dünya Transferler

Luis Nani, eski takımına geri dönüyor!
Daha fazla göster
1

Londra'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Resmileşiyor...
2

İşte Wilshere ve West Ham arasındaki görüşmeden son detaylar!
3

Yerry Mina için resmi açıklama! Transfer...
4

Ryan Babel açıkladı: "Beşiktaş'ta kalacağım"
5

Quaresma için Beşiktaş'a müthiş teklif!
6

Tolga Ciğerci için 5 hafta kaldı
7

Fenerbahçe'de Ospina operasyonu
8

Fenerbahçe'de Neustadter'in bonservis bedeli
9

Beşiktaş Enes için teklif yaptı
10

Mendes: ''Ronaldo, kariyerini büyük bir takımda sürdürecek''
yukarı ok