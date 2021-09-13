Aykut Kocaman giderse A planı: "Emre Belözoğlu"

Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın olası ayrılığı sonrasında ibre Emre Belözoğlu'na dönecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman giderse A planı: 'Emre Belözoğlu'
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13 Eylül 2021 11:57
Süper Lig'de Aykut Kocaman göreve geldiği günden bu yana istikrarlı sonuçlar alamayan Başakşehir, bu sezon lige de 4'te 0 ile başladı.

Son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Aykut Kocaman'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek istifasını sunacağı iddiaları kulislerde konuşulsa da kulüp kaynakları şu ana kadar bu iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın olası ayrılığı sonrasında yerine Şenol Güneş'i ön planda tutuyor ancak Güneş'in bir süre takım çalıştırmak istememesi ibreyi direkt Emre Belözoğlu'na kırdı.

Bir süre eğitimine devam etmek isteyen ve yurt dışı planlalarının hayata geçirmeyi düşünen Emre Belözoğlu'nu ikna ederek takımın başına getirmek isteyen Başakşehir, genç teknik adam ile şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadı.

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un görevine son veren Medipol Başakşehir yönetimi Buruk'un yerini Aykut Kocaman ile doldurmuştu. Kocaman, Başakşehir'de 21 maçta 8 mağluibyet, 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.


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