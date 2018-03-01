Aykut Kocaman: ''Geri çekilmek yok''

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.Dün idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yapan teknik F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, pazar gecesi oynanan derbideki hataların yapılmamasını istedi.Futbolcularından geriye yaslanmamalarını isteyen Aykut Kocaman, şöyle konuştu: Sürekli yaslanarak kalemizi koruyamayız. Bu çözüm değil. İleride pres yapıp dengelerini bozmamız gerek.Savunmadan çıkarken pasları mümkün olduğu kadar görerek ve bilinçli atalım. Top kaybı daha çok baskı yemek anlamına gelir. Topu ayağımızda tuttukça rakibin temposu da azalacaktır. Hareket halinde olalım.Ceza alanı çevresinde gereksiz faullerden kaçınalım. Bunu ligdeki maçta biraz fazla yaptık. Duran toptan gol yemedik ama tehlikeli anlar yaşadık. Gol için oynayacağız. Gol atmadan avantaj gelmez.