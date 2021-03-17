Aykut Kocaman: "Fenerbahçe'deki son sezonuma benziyor"

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman: 'Fenerbahçe'deki son sezonuma benziyor'
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17 Mart 2021 00:11
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 3-2 yenilerek Türkiye Kupası'na yarı finalde veda ettikleri maçın sonrasında konuştu.

Başakşehir'e geldiğinden beri en iyi futbollarını oynadıklarını kaydeden Kocaman, "Bir kısmetsizlik midir nedir, anlaşılır gibi değil. Fenerbahçe'deki son sezonuma, ilk 11 haftaya benziyor. İlk top kaleye geliyor. Çok da iyi başladığımız bir maçta arka arkaya yediğimiz gollerle 2-0'la başladı. 2. yarı için aynı oyuna devam etmemiz gerekiyor, enerjinizi toplayın dedik, aynı oyuna devam ettik. Önce 2-1'i, arkasından 2-2'yi, sonra 3-2'yi yakalamak için elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Antrenörlük serüvenimdeki en kuvvetli maçlarımdan biriydi, çok iyi ve yüksek kalitede oynadı takım. Bunu taçlandırmak gerekiyordu, futbol sonuç oyunu. Böyle bir maçta, oyun disiplininden kopmadılar. Maç başında söylediğim gibi, dönemsel olarak karşılaşacağımız en güçlü takımdı Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Bizim bir tane maça ihtiyacımız var gibi gözüküyor, toparlanmış bir halimiz var, öyle gözüküyor. Umarım devam ettiririz, 1 maça ihtiyacımız var, umarım o maç Denizlispor maçı olur, o maçla başlarız" dedi.


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