Aykut Kocaman: 'Düşme tehlikesini iliklerimize kadar hissettik'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında 0-0 sona eren Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bir puanı hak ettiklerini söyledi.



Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.



Her iki takımın birer puanı hak ettiğini dile getiren Kocaman, şunları kaydetti:



"Ligin ikinci yarısının ortalarından itibaren ciddi şekilde düşme tehlikesinin iliklere kadar hissedildiği sezonu, son 2 hafta kala matematiksel olarak sonlandırmış olduk. Bu sonuçlar bizim açımızdan ligin istediğimiz şekilde bitmesini sağladı. Bunun için de son derece mutluyuz. Başakşehir bu seviyeleri hiç görmemişti. Umarım ve diliyorum ki önümüzdeki sezon ile sezonlar için bir aşı olmuş olur. Buralar, maç trafiğinin de yoğunluğuyla ruhsal ve zihinsel olarak son derece yıpratıcı bölgeler."



Kocaman, Sivasspor'un ikinci yarının ve son iki sezonunun en başarılı takımlarından biri olduğunu belirterek, "Hatta en başarılısı denilebilir. İki sezondur hep yukarılarda oluyorlar. Bu sene özellikle sezon başında Avrupa Ligi'nin getirdiği zihinsel dağınıklık doğal olarak onları da etkiledi. İstedikleri sonuçları alamadılar. İkinci yarı da bizim maça gelinen sürece kadar 16 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ile çıkmışlardı. Yedikleri gol ortalaması birin altındaydı. Oyun olarak da güçlü bir takım." dedi.



İlk yarı maçın ortada geçtiğini, ikinci yarı oyunun kontrolünü ele aldıklarını ifade eden Kocaman, "Bu arada Sivasspor da ortalamasının altında kalsa da kalemizde tehditler oluşturdu. Ancak sonuç başladığı gibi bitti. Her iki takım için de doğru skor gibi gözüküyor." diye konuştu.



