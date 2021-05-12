Aykut Kocaman: 'Doğru tedevi için doğru teşhis gerek'

Süper Lig'in 41. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarıda daha iyi bir futbol oynadıklarını ancak bunun galibiyet için yeterli olmadığını söyledi.



Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sivas'ta kazanılan puan ve diğer takımların aldığı sonuçlardan sonra, Medipol Başakşehir Kulübü ve takımı için uzun süren gerilim kırıldı. Maça da bu, net bir şekilde yansıdı. Puana daha çok ihtiyacı olan rakiple oynadık. Ekstra bir motivasyonla mücadele ettiler, biz tam tersi durumdaydık. Ne kadar maçları ciddiye alıp oynamak isteseniz de vites büyütmek kolay olmuyor. İlk yarı düşük viteste oynadık, ikinci yarı biraz vitesi büyüttüğümüzde ise rakibin direncini kırmaya yetmeyen bir maç oldu. İhtiyaçlar, davranışlar konusunda en önemli etkenlerden biri. O nedenle gelecek hafta sezonun son maçını oynayacağız sonra da önümüzdeki sezona bakacağız." ifadelerini kullandı.



Kocaman, "Gelecek sezon için kadroda büyük bir değişim olacak mı?" soruna ise şu yanıtı verdi:



"Son maçı oynadıktan sonra, önce bu sezon ne olduğunu anlamak gerek. O konuda kafa yormak gerek. Geçen sezonun hala resmi şampiyonu Başakşehir. Dolayısıyla sondan iki maç önce kümede kalmayı garantileyen hale gelişin nedenleriyle ilgili benim olduğum dönem ve benden önce neler olduğunu tekrar yönetimle ve profesyonellerle değerlendirmekte fayda var. Doğru tedevi için doğru teşhis koymak gerek. Çaykur Rizespor maçından sonra çok mu gerekli, çok kapsamlı mı olması gerek, küçük dokunuşlar mı gerek bunun kararını vereceğiz."



