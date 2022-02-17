Aykut Kocaman'dan Süper Lig kararı!

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra birçok Süper Lig takımından teklif alan Aykut Kocaman, 2021-2022 sezonunun kalan bölümü için kararını verdi. Bu sezon takım çalıştırmama kararı alan Aykut Kocaman, tüm planlarını yeni sezon üzerine yapıyor.



FENERBAHÇE'YE KAPILARI KAPATMIŞTI



Uzun vadeli bir projede görev almak isteyen Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Ali Koç dönemi için Fenerbahçe'ye kapıları kapatmıştı. Aykut Kocaman 'Ali Koç ve yönetimi size görev teklif etse bakışınız ne olur?' sorusuna, "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum. Bu kadar net. Var olan şartların benim kulübe fayda sağlama, kulübün de bana güven ortamı sağlaması açısından doğru şartlar olduğunu düşünmüyorum. O açıdan Fenerbahçe'deki bu denklemde yokum, hiç olmadım" cevabını vermişti.



ALİ KOÇ, AYKUT KOCAMAN PİŞMANLIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ



Öte yandan Aykut Kocaman'ın bu sözlerinin ardından Ali Koç, Fenerbahçe'de başkanlık görevine gelir gelmez tecrübeli teknik adamla yolları ayırmasının yanlış bir karar olduğunu itiraf etmiş ve "2018-19 sezonuna dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız Sayın Aykut Kocaman'ı tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi" ifadelerini kullanmıştı.



AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ



2001 yılında İstanbulspor ile teknik direktörlük kariyerine adım atan Aykut Kocaman, sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'de görev aldı. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük kariyerinde 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 3 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.





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