Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, çalıştırdığı takımlarda Fenerbahçe'ye karşı sekizinci galibiyetini aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe!
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20 Eylül 2021 11:30
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla önemli bir galibiyet alırken, bu sezon ligde 5. haftada ilk galibiyeti ile birlikte ilk puanlarını da almayı başardı.

Aykut Kocaman çalıştırdığı takımlarda da Fenerbahçe'ye karşı sekizinci galibiyetine imza attı. Eski takımına karşı 25 maçta teknik direktör olarak sahaya çıkan Kocaman, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı.

Aykut Kocaman, Başakşehir'in başında da Fenerbahçe karşısında 3'üncü maçında 2. galibiyetine ulaştı. 

 
 


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