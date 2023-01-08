Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi değerlendirdi."Bu tip maçlarda her zaman işin psikolojisi önemli. En önemli faktör, ihtiyaçlar ve ihtiyaçların yaratacağı durum. F.Bahçe evinde oynama ve ihtiyaçlar söz konusu olduğundan daha fazla ihtiyaç sahibi. F.Bahçe bu sezon her zerresiyle şampiyonluğu istiyor. Bu da avantaj sağlıyor. Sarı-Lacivertliler direkt kaleye gitmeye çalışan ve istatistiklere yansıdığı gibi ligin en becerili, istekli, organize takımı. G.Saray geniş sahayı kullanarak kaleye gitmeye çalışıyor.G.Saray'ın avantajı, ilk haftalarda dağınık ve bireysel görünüyorlardı. Son maçlarda bunu toparlayıp akıcı oynuyorlar, kazanma alışkanlığı yakaladılar. F.Bahçe, skor ne olursa olsun kendi oyununu yansıtmakta direnen bir takım. Bu, taraftarı maçın içinde olmaya davet ediyor. Kadıköy'deki maçlar F.Bahçe adına iki ihtimalliydi, galibiyet ve beraberlik. G.Saray, son 3 yıldır bu zinciri kırdı, bu da bütünsel faktörler içinde G.Saray lehine önemli bir durum."