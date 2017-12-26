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Aykut Kocaman: "Daha çok inanacağız ve şampiyon olacağız"

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, devre arası kampının önemine vurgu yaparken, "Bazılarınızla yollarımız ayrılacak. Kadroda kalacak isimler bireysel değil, takım olgusunu düşünen futbolculardan oluşacak. Oynayan-oynamayan ayrımı yaşanmayacak" dedi

Kaynak: Fotomaç
Aykut Kocaman: 'Daha çok inanacağız ve şampiyon olacağız'
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26 Aralık 2017 08:48
Ligde 8'inci haftada Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan F.Bahçe, bir anda liderin 9 puan gerisine düşmüştü. Tablo oldukça karamsardı. Aykut Kocaman istifa kararı almış, yönetimin telkinleriyle görevde kalmıştı. Böyle bir tabloda hesaplar, devreyi 3-4 puan geride bitirmenin bile başarı olacağı üzerine yapılıyordu. Sarı-lacivertliler o hedefi fazlasıyla tutturdu, son 6 haftada atağa kalkıp farkı 3'e düşürdü ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman, dün futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirip durum değerlendirmesi yaparken, "sahip olduklarının değerini bilme, işi sahiplenme" vurgusu yaptı.

ASLA İZİN VERMEM!

Oyuncularına ciddi uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu üç şeyi asla unutmayacağız: Daha çok çalışacağız, daha çok inanacağız ve şampiyon olacağız... Ben buna yürekten inanıyorum" dedi. Aykut Kocaman, sözlerine şöyle devam etti:

"İkinci yarı hazırlıkları, hedeflediğimiz konuma ulaşmamız adına çok önemli. Bu kamp dönemini bireysel değil, takım olgusunu düşünerek yola çıkan isimlerle sürdüreceğiz. Bazılarınız belki de aramızdan ayrılacak ve ben inandıklarımla yola devam edeceğim. Bizim takımda oynayan- oynamayan ayrımı yok. Bu ayrımı yapmak isteyen olursa buna izin vermeyeceğim. Herkes, her zaman forma için hazır olacak."

PLAKETİ REDDETTİ İDDİASI
Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'a hizmetlerinden ötürü bir plaket vermek istemiş. Ancak Kocaman, "Burada Şifo varken ayıp olur" diyerek reddetmiş. Kocaman, Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar'ın kendisini tribüne çağırmasını da "konsantrasyon bozulur" diye geri çevirmiş



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