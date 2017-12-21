Aykut Kocaman da oyunu kullandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oylamaya katılan Kocaman, haber kategorisinde Amer Almohibany tarafından çekilen "Doğu Guta'da bayram" başlıklı fotoğrafı seçti.Kocaman, yaşam kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Parçalı ay tutulması" isimli fotoğrafını beğenerek oy kullandı.Tecrübeli teknik adam, spor kategorisinde, Lukas Barth'ın geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile Real Madrid arasında yapılan maçta çektiği fotoğrafa oy verdi.Kocaman, üç kategorideki fotoğrafları da çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.