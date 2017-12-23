Aykut Kocaman: 'Bu finali yapalım...'

Teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bu konuya değindi. Kocaman, Osmanlıspor maçı sonrası oynanan oyun ve toplanan 15 puanın tam olarak karşılığının alınması için bugünkü deplasmandan üç puan almak zorunda olduklarını belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularından ilk yarının final maçını da kazanıp görevi tamamlamalarını istedi. Bu maçtaki galibiyetin ikinci yarıda kendileri için önemli bir güç ve moral kaynağı oluşturacağını belirten başarılı teknik adam, öğrencilerinden son beş maçtaki seri galibiyetlerin rehavetine kapılmamalarını istedi.





Öte yandan, Fenerbahçe'de kazanan kadro mecburi olarak bozuldu. Bugün savunmanın tamamına yakını ile orta sahada ciddi değişikler söz konusu olacak. Skrtel ve Neustadter'in yokluğu orta saha kurgusunu da etkileyecek. M.Topal-Souza ikilisinden biri mecburen savunmaya geliyor. Souza'nın savunmaya gelmesiyle birlikte taşlar yerinden oynayacak. Son haftalarda takıma girmekte zorlanan Ozan Tufan ise bu bölgede görev yapacak. Ayrıca Şener de cezalı. Isla'nın bu boşluğu kapatması bekleniyor.

Süper Lig'de 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe'de Atiker Konyaspor maçı büyük önem taşıyor. Ligde zirve iddiasında bir hayli güçlü konuma gelen sarı-lacivertlilerde, bu mücadele final maçı olarak görülüyor.