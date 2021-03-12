Aykut Kocaman: 'Beşiktaş maçlarını alırsak ispatlarız'

Ligde üst üste 10 maçta galibiyete hasret kalan Başakşehir, geçen hafta Gençlerbirliği karşısında galibiyete uzandı ve nefes aldı. İstanbul ekibinde moraller yerine gelirken, teknik direktör Aykut Kocaman da hem ligde hem de kupada üst üste oynayacakları Beşiktaş karşılaşmalarını işaret etti.



Oyuncularıyla kritik maç öncesinde konuşan tecrübeli teknik adam, "Üst üste oynayacağımız 2 Beşiktaş maçı bizim özgüvenimizi yeniden kazanmamız için önemli olacak. Lideri önce ligde sonra kupada devirirsek, yeniden ayağa kalkarız ve neden herkese şampiyon olduğumuzu ispatlamış oluruz" ifadelerini kullandı.



4 maçtır geçit vermiyorlar



Turuncu-Lacivertliler, Beşiktaş ile oynadığı son 4 iç saha maçında rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Başakşehir, Kara Kartal'ı ağırladığı son 4 maçın tamamını kazanmayı başardı. Ayrıca İstanbul ekibi, bu karşılaşmaların 3'ünde rakibinin tek bir gol atmasına bile izin vermedi.



