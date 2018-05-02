Aykut Kocaman: 'Beşiktaş maça çıkacak, sakın...'

"BEŞİKTAŞ ÇIKACAK, KENDİNİZİ SALMAYIN"

FENERBAHÇE'DE KAPTANLAR DA DEVREDE

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Beşiktaş, tribün olayları nedeniyle 57. dakikada yarıda kalan kupa rövanşına çıkmayacağını açıklamıştı. Fenerbahçe cephesi ise başından beri rakibinin bu kararından geri adım atacağı görüşünde. Daha önce bu düşüncesini basın mensuplarıyla paylaşan Aykut Kocaman, dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda da benzer sözler sarf etti.Başarılı teknik adam, "" ifadelerini kullandı.Aykut Kocaman daha sonra Siyah- Beyazlılar ile ilgili öğrencilerine taktiksel bilgiler verdi. Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal da hocalarının uyarıları sonrası harekete geçerek, arkadaşlarına benzer sözlerle ikazlarda bulundu.