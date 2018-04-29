Aykut Kocaman: 'Beşiktaş %99 maça çıkacak'

Aykut Kocaman, "

" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında Beşiktaş'ın %99 maça çıkacağını söyledi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum.Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Demek ki olayları daha iyi değerlendirmem gerekirmiş, derim. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz'' diye konuştu.