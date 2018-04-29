Aykut Kocaman: 'Beşiktaş %99 maça çıkacak'

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında Beşiktaş'ın %99 maça çıkacağını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok. Doğrularım her zaman herkesin doğrusu demek değildir. Bazen subjektif de davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum ben. Herkes keşke yapabilse bu düzeltmeleri. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Demek ki olayları daha iyi değerlendirmem gerekirmiş, derim. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz'' diye konuştu.
Aykut Kocaman, "Ben bu işlerin içerisinden geliyorum. İş sahada bitsin. Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. 10 kişi iki tane çok tehlikeli atak yaptılar. Biz orada 10 kişi 2-1 öne geçtik. Bu çok kuvvetli bir karar, arkasında durulması zor bir karar. Maç çıkmamak kolay değil, bunun doğru olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş sahada olacaktır. Futbol kamuoyu bu kararı düşünsün. Beşiktaş'ın çok net sahada olacaktır. Bana inandırıcı gelmedi. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması çok lüks." şeklinde konuştu.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaptığı sohbet toplantısında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçına ilişkin, "Doğruları canımızı acıtsa da söyleyeceğiz. Benim tek yaptığım şey bu. Gördüklerimi söylemeye çalışıyorum. Başka hiçbir şey yok. Doğrularım her zaman herkesin doğrusu demek değildir. Bazen subjektif de davranıyoruz ama bunları düzeltiyorum ben. Herkes keşke yapabilse bu düzeltmeleri. Beşiktaş yüzde 99 sahaya çıkacak, böyle düşünüyorum. Çıkmazlarsa büyük bir yanılgı olur, kendi adıma. Demek ki olayları daha iyi değerlendirmem gerekirmiş, derim. Biz o gün sahaya çıkacağız ve rakibimizin de çıkmasını bekleyeceğiz'' diye konuştu.
Aykut Kocaman, "Ben bu işlerin içerisinden geliyorum. İş sahada bitsin. Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. 10 kişi iki tane çok tehlikeli atak yaptılar. Biz orada 10 kişi 2-1 öne geçtik. Bu çok kuvvetli bir karar, arkasında durulması zor bir karar. Maç çıkmamak kolay değil, bunun doğru olacağını düşünmüyorum. Beşiktaş sahada olacaktır. Futbol kamuoyu bu kararı düşünsün. Beşiktaş'ın çok net sahada olacaktır. Bana inandırıcı gelmedi. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması çok lüks." şeklinde konuştu.
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