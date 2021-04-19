Aykut Kocaman: "Akıl alır gibi değil"

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Aykut Kocaman: 'Akıl alır gibi değil'
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18 Nisan 2021 21:42
Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

KAZANMAYI İSTEDİK

Fenerbahçe karşısına mutlak galibiyeti hedefi ile çıktıklarını ifade eden Kocaman, "Bu bir sonuç oyunu. Durumu anlatmak için çok şey olur ama eninden sonunda geldiğimiz yer, kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık" dedi.


AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

Başakşehir açısından çok ilginç bir sezon olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, "Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesini de hakemler, bu VAR'daki genel uygulama oraya doğru döndü, verilen karar dönmüyor ama 2 penaltı iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun" dedi. 



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