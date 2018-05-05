Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bursaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Akhisarspor karşılamasına Aykut Kocaman'dan yorum geldi.Kocaman, Bursaspor'a karşı sezonun belki de en kritik mücadelelerinden birini vereceklerini sözlerine eklerken,dedi.Akhisar, pazar günü ligde lider Galatasaray'la oynadıktan sonra perşembe günü de Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.Akigolar'ın hocası Okan Buruk'un, kupa finalini düşünerek Galatasaray'ın karşısına rotasyonlu bir kadro süreceği iddia ediliyor. Akhisar cephesi yalanlasa da sosyal medya bu iddia ile çalkalanıyor. F.Bahçe de söylentilerden hoşnut değil. Teknik direktör Aykut Kocaman,dedi.