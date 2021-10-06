Aykut Kocaman'a istifa eder etmez teklif geldi

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'den istifa eden Aykut Kocaman'a ayrılık sonrası sürpriz bir teklif geldi. Tecrübeli teknik adam teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman'a istifa eder etmez teklif geldi
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06 Ekim 2021 10:12
Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor, 2 Eylül Cumartesi günü Başakşehir ile vedalaşan Aykut Kocaman'ı gündemine aldı.

Aykut Kocaman ile ilk teması kuran Antalyaspor, tecrübeli teknik adamdan ret yedi.

AYKUT KOCAMAN REDDETTİ

İlk olarak Aykut Kocaman'ın kapısını çalan Antalyaspor, tecrübeli çalıştırıcının bir süre dinlenmek istediğini belirtmesi üzerine temaslarını kısa tuttu.

ERSUN YANAL'IN İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezonun 9. haftasında Antalyaspor'da göreve başlayan Ersun Yanal, 327 gün takımın başında kaldı. Akdeniz ekibiyle toplam 46 maça çıkan Ersun Yanal; 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.


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