Aykut Kocaman: '3 maçı kazanıp, 15 averaj yapmalıyız'

Sarı-lacivertliler , Süper Lig'de 5'te 5 yaparak zirve takibini yakından sürdürüyor. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesiyle 3. sıraya yükselen Kanarya bununla yetinmeye razı değil. Asıl hedef şampiyonluk. Teknik direktör Aykut Kocaman bunun için planlarını yaptı. Öğrencileriyle yaptığı toplantıda deneyimli çalıştırıcifadelerini kullandı.Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir'den beklentisi 1 maçta takılması. Fenerbahçe, Başakşehir'in 2 puan gerisinde. Abdullah Avcı ve öğrencilerin 1 puan alır, Kanarya kazanırsa puanlar eşitlenecek. Sarı-lacivertliler evinde 3-2 yenildiği rakibini deplasmanda 2-0 yendiği için ikili averajı kapmış durumda. Başakşehir takıldığı anda Fenerbahçe, İstanbul ekibinin önüne geçecek.Kanarya'nın deneyimli hocası Aykut Kocaman, Galatasaray ile olan 3 puanlık farkın kapanabileceğine inanıyor. Ancak hem Türk Telekom Stadı hem de Ülker Stadı'nda iki takım arasındaki maçlar 0-0 tamamlandığı için ikili averajın önemi yok. Genel averajda G.Saray 5 fark önde. Ancak F.Bahçe'nin herkesin fark attığı Karabük ile maçı var. Cimbom, Karabük'ü 7-0 yenmişti. Ezeli rakibinin yenilgi alması halinde Fenerbahçe, Karabük maçıyla genel averajı lehine çevirebilir.Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de kulübü ziyaretinin 100. yıldönümünü coşkuyla Anıtkabir'e gidecek kutlayacak. Sarılacivertliler ayrıca bu özel gün için bir de tişörtü piyasaya sundu.