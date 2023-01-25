Aykut Çeviker: 'Keçiörengücü, Süper Lig'e çıkacak!'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Çeviker, Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Bizim en büyük avantajımız bence şu; çoğu arkadaşımızın hala çok büyük hayalleri var." dedi.



Takım kaptanı Aykut Çeviker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerden kurulu bir takım olduklarını için şanslı olduklarını söyledi.



İlk yarı iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini anlatan Aykut, "Gençlerden kurulu bir takımız. İlk yarı iyi bir hava yakaladık ve iyi bir konuma geldik. Bizim en büyük avantajımızı bence şu; çoğu arkadaşımızın hala çok büyük hayalleri var. O doğrultuda adım atıyoruz. Biz de takımın ağabeyleri olarak hem saha içinde hem dışında destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



- "Formda olduğum sürece futbola devam edeceğim"



Aykut Çeviker, daha önce Süper Lig'de oynadığını hatırlatarak, tekrar çıkmaları durumunda bu heyecanı genç futbolcularla yeniden yaşayacakları aktardı.



Futbola Gençlerbirliği'nde başladığını anımsatan Aykut, şunları kaydetti:



"Daha sonra Kastamonuspor, Hacettepe, Bucaspor, Balıkesir ve uzun yıllar Akhisarspor'da oynadım. Tuzlaspor'da oynarken buraya Ankara Keçiörengücü'ne geldim. 15 yıl aradan sonra Ankara'ya dönmüş oldum. Ben Ankaralıyım zaten, ailem de burada. O açıdan mutluyum. Olgun bir yaştayız ama gidebildiğim kadar futbola devam edeceğim. Daha önce Süper Lig'de oynadım. 4 büyüklerde oynamak, orada oynamış biri olarak şu an çok gerçekçi olmaz. Hedefim daha çok genç kardeşlerimle Süper Lig'e çıkmak ve orada tutunmak."



- "Taraftarımızı iç saha maçlarımıza, tribünlere bekliyoruz"



Keçiören ilçesinin Ankara ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkati çeken Aykut, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Taraftarlara çağrıda bulunan tecrübeli oyuncu, "Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. En azından iç saha maçlarında rakiplerimizin deplasmana geldiğini onlara hissettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ligin ikinci yarısında kulübün teknik direktör değişikliğine gittiğini aktaran Aykut, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taner Taşkın hocadan sonra Ahmet Cingöz hoca ile devam ediyoruz. Ahmet hoca kulüpte daha önce görev yaptığı için bildiğimiz biri. O açıdan rahatız. Yolu bahtı açık olsun. İlk deneyimi onun da. İnşallah daha çok maç kazanıp onun da adına güzel işler çıkarırız. Özetle ilk yarı yakaladığımız havayı devam ettirmek istiyoruz. Umarım ikinci yarıda da aynı şekilde devam ederiz. Ligde ne kadar yukarda kalırsak, Ankara Keçiörengücü'nün ne kadar adı duyulursa biz o kadar mutlu oluruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."



Spor Toto 1. Lig'de çıktığı 20 maçta 36 puan alan Ankara Keçiörengücü, 3'üncü sırada yer alıyor. Ankara temsilcisi, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında 29 Ocak Pazar günü Altay'ı konuk edecek.





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