Aykur Kocaman, eski takımına karşı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.İyi başlayamadığı ligin son haftalarında arka arkaya aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, zirve yarışına ortak oldu. Ligde geride kalan 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 32 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer alıyor.Atiker Konyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14 puan toplayarak haftaya 14. sırada girdi.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.Fenerbahçe, cezalı oyuncularından dolayı savunmada sıkıntı yaşıyor.Sarı-lacivertli ekipte, Kardemir Karabükspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncuları Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Şener Özbayraklı, Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve hafta içi takımla çalışamayan Hollandalı golcü Vincent Janssen'in de Atiker Konyaspor'a karşı oynamasının zor olduğu öğrenildi.Sarı-lacivertli ekipte üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı, Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.Fenerbahçe, Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.Ligde son olarak 11. haftada 1-1 sona eren Osmanlıspor mücadelesinde puan kaybı yaşayan sarı-lacivertli takım, sonrasında çıktığı 5 müsabakayı kazandı.Fenerbahçe, ligde son 9 karşılaşmada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak 7. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, daha sonraki 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, eski takımı Atiker Konyaspor'a karşı ayrıldıktan sonra ilk kez rakip olacak.Konya temsilcisinde 3 sezon görev yapan Kocaman, yeşil-beyazlı kulübe tarihinde ilkleri yaşattı. Konyaspor, Kocaman yönetiminde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.Kocaman, geçen sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'nin başına geçmişti.