Ayite: "Tüm takımın emeği var"

Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Ayite, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ayite: 'Tüm takımın emeği var'
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14 Mart 2021 21:20
Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Ayite, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Ayite, "Uzun süredir kazanamıyorduk. Son 2 maçta buna çok yaklaşmıştık ama şanssızlıklar yaşadık. Bugün tüm takımın emeği var. O yüzden çok mutluyum. Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Orta çok iyiydi. O anda hissettim ve dokunuş yaptım" dedi.



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