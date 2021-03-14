Ayite: 'Tüm takımın emeği var'

Gençlerbirliği'nin başarılı futbolcusu Ayite, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Ayite, "Uzun süredir kazanamıyorduk. Son 2 maçta buna çok yaklaşmıştık ama şanssızlıklar yaşadık. Bugün tüm takımın emeği var. O yüzden çok mutluyum. Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettik ve kazandık. Orta çok iyiydi. O anda hissettim ve dokunuş yaptım" dedi.



