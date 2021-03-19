Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup'ta BWT Lechner Racing takımıyla mücadele edecek.



Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yeni sezonda şampiyonanın en önemli takımı olarak değerlendirilen BWT Lechner Racing'in direksiyonunda yer alacak.



Porsche junior programına kabul edilen 23 yaşındaki pilot, Porsche Supercup'ta son iki sezonu podyumda tamamlamıştı. Ayhancan Güven, BWT Lechner Racing ile bu kategoride kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayacak.



2014 yılından bu yana takımlar şampiyonluğunu rakiplerine bırakmayan ve toplamda 11 şampiyonluğu bulunan BWT Lechner Racing'te mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Ayhancan, "Porsche junior pilotu olarak 2021 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup'a BWT Lechner Racing ile katılacağım. Burada olduğum ve bu takım ile çalışacağım için mutluyum. Walter'ı gururlandırmak ve Lechner Racing ailesini zirvede tutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



