Ayhancan Güven: 'Super Cup şampiyonluğunu 2021'de kazanmak istiyorum'

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı zor geçtiğini belirterek, 2021'de en büyük hayali olan Super Cup şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi.



Red Bull sporcusu Ayhancan, 2020 yılında sportif açıdan beklentilerin altında kaldığını belirterek, "Son 2-3 senedir Avrupa çapında yükselen grafik vardı. Her sene yeni unvanlar elde ediyorduk, bu sene elimdeki 2 unvanı da geliştiremedim." dedi.



Porsche Super Cup'ta ikinci olan Ayhancan, "Takımım, taraftarlar benden memnun. Büyük hayal kırıklığı olmasa da 2020 beklentinin altında geçti. Daha fazlasını bekliyordum." ifadelerini kullandı.



Salgının herkesi etkilediğini vurgulayan Ayhancan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sağlıklı bir şekilde yılı atlattım. Pandemi sportif açıdan bizi etkiledi. Sezonumuz geç başladı, test planlarımız geç başladı. Antrenmanlar için Almanya'ya Belarus üzerinden gitmek zorunda kaldım. Son uçakla ve havalimanı kapanmadan kendimi Avrupa'ya attım. Maceralı bir yolculuk oldu. Seyircisiz yarışlar bizi etkiledi. Lojistik açıdan yarışlar arasındaki seyahatler zor geçti. Zor bir yıldı. En önemlisi sağlıklı şekilde yılı atlatabildik. Bu konuda çok dikkat ettim ve kendimi şanslı hissediyorum."



Kovid-19 vakalarının Türkiye'de artmasıyla yurt dışına gidip gitmemek konusunda bir karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Ayhancan, "Burada kalsaydım yarış kaçırmayacaktım ama hazırlık kamplarını ve testleri kaçıracaktım. Gitmeyi tercih ettim. Benim için sportif konu öncelik taşıyor. Kariyerim ve hayallerim açısından önemli sezondu. Her şeyi göze alıp Belarus üzerinden gittim. Belarus'ta da Avrupa'ya giriş konusunda sıkıntı oldu. Bir şekilde kendimi Almanya'ya attım. Almanya'daki Türk konsolosluğunda çalışanlar nasıl geldiğimi sordular. Belarus'ta da beni uçağa almadılar. Türk konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı beni adeta kurtarma operasyonuyla Almanya'ya soktu." değerlendirmesinde bulundu.



Yılın zor geçmesinin 2021 yılında daha iyi çalışmak için motivasyon sağladığını anlatan Ayhancan, "Daha güçlü şekilde hayallerimi, hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Pandemi ileri seviyeye gelmezse ve yarışmaya devam edersek en büyük hayalim olan Super Cup şampiyonluğunu 2021'de kazanmak istiyorum." diye konuştu.



Sezon içinde salgına rağmen hep Avrupa'da kaldığını belirten Ayhancan, "Karantina kısıtlamalarından Türkiye'ye dönemedim. Hem de çok seyahat etmek istemedim. Uçaklarda hastalığı kapma riski olabilirdi. Ailemden uzak bir sezon geçirdim." değerlendirmesinde bulundu.



"Benim için de değişik sezondu"



Yılı çoğunlukla Almanya'daki takım evinde geçirdiğini hatırlatan Ayhancan, şunları söyledi:



"Hollanda, Macaristan, Avusturya, İtalya, İspanya ve Fransa, neredeyse her yerdeydim. İngiltere'ye gittim. Yarış ve kamp neredeyse orada kalıyordum ama gittiğim yerde de fazla hareket etmiyordum. İki antrenman arasında 10 gün olsa bile o ülkede kalıyordum. Göçebe gibi yaşadım. Benim için de değişik sezondu."



Porsche takımı adına yarışan Ayhancan, takımıyla olan sözleşmesini uzattığını hatırlatarak, 2021'de Almanya şampiyonasında da yarışacağını dile getirdi.



Fransa şampiyonasını iki kez kazandıklarına dikkati çeken Ayhancan, Red Bull sporcusu olması konusunda ise "Red Bull ile ikinci sezona başlayacağız. Red Bull sporcusu olmak dünya çapında anlam ifade ediyor. Sportif açıdan avantajlar da çok fazla. Gelecek sezon Red Bull kaskıyla Super Cup şampiyonluğu kovalayacağım." diye konuştu.



2020'nin kendisi için değişik bir sezon olduğunu kaydeden Ayhancan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Değişik bir konumdaydık. Önceden gittiğimizde kimsenin beklentisi olmayan, herkesi şaşırtan pilot konumundaydık. Bu sene ise herkesin beni favori görmesi gibi bir durum vardı. Bakış açısı değişti. Artık 'Ayhancan'ı yenmeliyiz' diye geliyorlar. Bu sporda elde ettiğimiz yerin uzun vadede kalıcı olduğunu gösteriyor."



Elde ettiği başarıların ardından yeni hedeflerini değerlendiren Ayhancan, şunları söyledi:



"Hedefimde değişiklik yok. Motorsporları kazanmak üzerine kurulu. Kazandıktan sonra önünüze imkanlar çıkar, doğru kararı vermek gerekiyor. Çok farklı imkanlar çıkabiliyor, farklı yollara gidebiliyorsunuz. Kısa vadede Super Cup'ı kazanmak istiyorum. Eminim değişik imkanlar ve fırsatlar çıkacaktır. Yeni mücadeleye açığım, her türlü seviyede yarışmaya açığım. Dünya değişiyor. Elektrikli otomobiller geliyor, sanal alem büyüyor. Gelecek 10 seneyi kestiremiyorum, 3-4 senesini kestirebilirim."



"Tutuna tutuna geldik"



Formula 1 yarışlarına katılma hayaliyle ilgili soruyu yanıtlayan Ayhancan, "Formula 1 hayali olan sporcuydum. Yıllar içinde imkansızlıklar adım atmamı çok engelledi. Hiçbir zaman Formula 1 aracıyla test imkanı veya antrenman yapma fırsatı bulamadım." diye konuştu.



Türkiye'de elde ettiği başarıların ardından yurt dışında yarışma fırsatı bulduğuna dikkati çeken Ayhancan, "Tutuna tutuna geldik. Şu an tırmanış devam ediyor. Formula 1 büyük bütçeler ve destekler isteyen bir yer. Pilotlar genç yaşta bir noktaya geliyor. Biz tırmanırken onlar roketle gönderiliyor. İmkan olursa ve o noktaya ulaşabilirsem tabii ki Formula 1'de olmak isterim. Formula 1 için başka dinamikler var. O dinamiklere sahip olmadığımız için yakın vadede hedefim yok." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarını canlı izleme fırsatı bulamadığını anlatan Ayhancan, şunları söyledi:



"Avrupa'dakilerin hepsini canlı izlememe rağmen Türkiye'de olmadığım için canlı izleyemedim. Yine de yakından takip ettim, güzel hafta sonu oldu. O gün de sosyal medya hesabımdan yazmıştım. 'Yılın en iyi yarışı' demiştim. Yılın en iyi yarışı seçilmesi sürpriz olmadı. Uzun zamandır izleyen biriyim. Artık düşen rekabetle beraber startını, özetini izleme durumuna geldikten sonra Türkiye'deki yarış hiç bitmesin diye izledim. İnşallah pistin daha aktif kullanılması ve Formula 1'in tekrar gelmesi için sinerji yaratır."



Salgının ardından Türkiye'nin stratejik bir konuma geldiğine dikkati çeken Ayhancan, "İnşallah yarış kalıcı olur. Pist daha aktif kullanılırsa büyük yarışların da gelmesi sağlanır. En büyük hayallerimden biri halkımın önünde yarış kazanmak." ifadelerini kullandı.



Intercity İstanbul Park pistinin teknik açıdan çok iyi olduğunu kaydeden Ayhancan, "Sadece Formula 1 takviminde olmadığı için unutulmuştu. Yarışın yapılmasıyla dünya motorsporları için de bir hatırlatma oldu. Formula 1 uzun seneler kalırsa başka yarışlar da gelecektir." şeklinde konuştu.



Yeni jenerasyonun başarıları



Yüzme, motorsporları ve cimnastikte yeni neslin elde ettiği başarılara değinen Ayhancan, "Yüzmede, cimnastikte, okçulukta başarılı olmamız çok önemli. Türkiye'de spor sadece futboldan ibaret değil. Bizim başarılarımızla beraber başka sporların popülerliği de artıyor. Bu sayede o branşlarda da daha çok sporcu yetişecektir." ifadelerini kullandı.



Motorsporlarının teknolojik bir branş olduğuna dikkati çeken Ayhancan, "Yerli araba yapıyoruz. İleride motorsporlarında da olacağımızı varsayarsak bu gelişmelerin bizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de motorsporlarında önemli isimler var." diyerek sözlerini tamamladı.