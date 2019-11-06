Ayhancan Güven, Silverstone'da gaza basacak

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven 'Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition' simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor.

Tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ediyor. Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven 'Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition' simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor.

İlk iki yarış sonunda 45 puanla lider konumda bulunan başarılı sporcu, Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek 2. hafta etabında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak yarışlar Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı izlenebilecek.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor.45 puanla zirvede yer alan Ayhancan Güven, 18 Nisan tarihinde Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek sezonun 3. ve 4. yarışında zafer için gaza basacak.

Yarışlar Red Bull Gaming Ground @HOME'da

Büyük mücadeleye sahne olacak yarış 18 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı yayınlanacak. Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven'in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground @HOME'da devam edecek.

Kaynak: PlayerBros

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