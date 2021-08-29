Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın 5. ayağında ikinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinin Belçika'da düzenlenen beşinci yarışında ikincilik elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayhancan Güven, Porsche Supercup'ın 5. ayağında ikinci oldu
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29 Ağustos 2021 15:39
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Supercup serisinin Belçika'da düzenlenen beşinci yarışında ikinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Spa-Francorchamps Pisti'nde altıncı cepten başladığı yarışın bitiş çizgisini ikinci sırada geçmeyi başaran Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, sezonun ikinci podyum derecesine ulaştı.

BWT Lechner Racing takımından Dylan Pereira'nın ilk sırayı aldığı yarışı, Huber Racing pilotu Laurin Heinrich ise 3. olarak tamamladı.

Porsche Supercup serisinin altıncı yarışı 5 Eylül Pazar günü Hollanda'nın Zandvoort Pisti'nde koşulacak.


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