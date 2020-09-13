Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'na zaferle başladı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın ilk yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası'na zaferle başladı
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13 Eylül 2020 16:06
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın ilk yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.

Fransa'daki Porsche Carrera Kupası mücadelesinin ilk yarışında Magny-Cours'ta piste çıkan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, üçüncü cepten başladığı yarışta zafere ulaştı.

Milli sporcu sezonun 2. yarışını ise beşinci sırada tamamladı.

Porsche Carrera Kupası Fransa'da ikinci ayak 19 Eylül'de Le Mans'ta koşulacak.



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