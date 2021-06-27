Ayhancan Güven'den ilk podyum

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk podyum derecesine ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayhancan Güven'den ilk podyum
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27 Haziran 2021 17:43
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de koşulurken, Ayhancan Güven iyi bir performans ortaya koydu.

Mücadeleye ikinci cepten başlayan başarılı pilot, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk virajda rakiplerinin baskısına çok iyi bir sürüşle karşı koydu. Bu noktadan sonra konumunu korumayı başaran ve damalı bayrağın altından ikinci sırada geçen Güven, kendisi adına sezonun ilk podyumunu elde etti.

2021 Porsche Supercup takviminin 3. yarışı, 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.


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