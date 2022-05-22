Ayhancan Güven, Avusturya'da şov yaptı!

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Avusturya'da düzenlenen yarışlarda ikinci kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ayhancan Güven, Avusturya'da şov yaptı!
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22 Mayıs 2022 17:39
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin ikinci ayağı Avusturya'da düzenlenen ikinci yarışta 3. oldu.

Serinin ikinci etabında, ilk yarışı ikinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart, ikincisinde de podyuma çıktı.

Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışı 1:02:46.484'lük süresiyle üçüncü sırada tamamlayan Joos Sportwagentechnik takımının iki pilotu, genel klasmanda ise 50 puanla beşinci sıraya yükseldi.

ADAC GT Masters'ta sonraki yarış, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Zandvoort pistinde yapılacak.



 
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