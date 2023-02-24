Ayhancan Güven, Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nda yarışacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Turing Otomobilleri Şampiyonası'nda (DTM) yarışacak.



Ayhancan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum DTM serisinde bu sezon yarışacağımı duyurmaktan dolayı çok heyecanlıyım. KÜS Team Bernhard takımı adına 24 numaralı Porsche GT3R ile elimden gelen mücadeleyi verip, kariyerimdeki bu yeni sayfayı en güzel şekilde doldurmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasında da "Alman KÜS Team Bernhard, 2023 DTM sezonunda genç Porsche sürücüleri Ayhancan Güven ve Laurin Heinrich ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Takım adına, 24 numaralı otomobilde Ayhancan Güven, 75 numaralı kardeş otomobilde ise genç yetenek Laurin Heinrich start alacak." ifadeleri yer aldı.



2023 DTM serisinde sezon, 26-28 Mayıs tarihlerinde Almanya Oschersleben'de başlayacak.





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