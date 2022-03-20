Ayhan Akman: "Pulgar neden oynatılmadı?"

Ayhan Akman TRT Spor ekranlarında Erick Pulgar'ın Gaziantep karşısında oynatılmaması ile ilgili eleştiri yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Ayhan Akman: 'Pulgar neden oynatılmadı?'
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20 Mart 2022 23:22
Gaziantep - Galatasaray karşılaşmasının ardından TRT Spor'da Ayhan Akman devre arasında transfer edilen Pulgar'la ilgili yorumlarda bulundu.

Şilili oyuncunun bu maçta oynatılmamasını anlamadığını söyleyen Akman, "Taylan ve Berkan bu kadar yıpranmış, bu kadar yorgun olduğunda ki çok hissettirdiler Barcelona maçında da hissettirdiler. Barcelona çünkü sürekli koşturuyor topun peşinden rakibini. Sürekli koşan oyuncunuz bu maçta normal olarak olmayacaktır. Devre arasında Pulgar'ı alıyorsunuz, Pulgar nerede?" diye konuştu.

Akman Galatasaray'ın yoğun maç programından çıktıktan sonra Erick Pulgar'ın oynamamasını eleştirerek, "Hep rotasyon rotasyon diyorsunuz, Pulgar bugün oynamayacaksa o zaman ben bu transferi sorarım, bugün niye oynatmıyorsunuz? Hele Barcelona, Beşiktaş, yine Barcelona ve Gaziantep deplasmanı gibi bir maratondan çıkmışken" diye konuştu.

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